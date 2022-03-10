حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس الموافق الـ10 من مارس 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد اعتدالا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأكدت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة.

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

سانت كاترين العظمى 17 درجات والصغرى 07.