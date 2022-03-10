تعيين عمرو زكي نائبًا لرئيس قطاع الناشئين بالزمالك بعد تدهور حالته النفسية

تصدر عمرو زكي لاعب متخب مصر والزمالك السابق، اليوم الخميس، الموافق العاشر من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم تعيينه نائبا لرئيس قطاع الناشئين بالزمالك.

عمرو زكي

وقرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين عمرو زكي رسميا في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، تعاطفا مع حالته الصحية النفسية التي تدهورت مؤخرا.

تفاصيل حالة عمرو زكي النفسية

وعانى عمرو زكي نجم الزمالك السابق من سوء الحالة النفسية له، نتيجة إلى تجاهله من قبل الإعلام وتجاهل ما فعله، ما وضعه في عزلة نفسية، وفور علم مرضى منصور بها قرر تعيينه بالنادي.

تطورات حالة عمرو زكي

وكشف أحمد حسام ميدو في برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور، عن قرار عيين عمرو زكي نائبا لرئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، مؤكدا أن مرتضى منصور بمجرد علمه بحالته النفسية وافق على تعيينه.

دعم عمرو زكي

ودعا أحمد حسام ميدو جماهير الكرة المصرية والزمالك بشكل خاص، إلى توجيه الدعم النفسي لنجم منتخب مصر السابق عمرو زكي من أجل خروجه من تلك الحالة السيئة التي يعانيها.