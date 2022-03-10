أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب اضطرابا في الآونة الأخيرة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها، على سوق المعادن والأحجار الثمينة وعلى رأسها الذهب.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا بنحو جنيه في السوق المصري، متأثرة بتراجع الأسعار في البورصات العالمية بختام تداولات أمس.

هبوط أسعار الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب بعدما امتصت الأسواق قرار حظر استيراد النفط من روسيا وكذلك مع قوة الدولار الأمريكي.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب في الأسواق المحلية

بلغت أسعار الذهب عيار 18 الـ749 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 21 والأكثر مبيعا وانتشارا في مصر 874 جنيها، في حين وصل سعر عيار 24 إلى 999، بينما استقر الجنيه الذهب عند الـ6994 جنيها.