محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بـ45 مليون جنيه

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، دعم منظومة النظافة بـ 45 مليون جنيه، لتلبية احتياجاتها من المعدات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إلى جانب تنفيذ عمرات جسيمة لمعدات متوقفة عن العمل للاستفادة منها وتشغيلها مجددًا.

جاء ذلك خلال معاينة المحافظ للمعدات التي تم دعم منظومة النظافة بها والبالغ عددها 40 معدة متنوعة المهام، وذلك للوقوف على خطط نشرها بالمناطق وخطوط سير العمل لها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

حيث أكد محافظ الجيزة، أن المعدات التي دخلت الخدمة شملت 18 معدة جديدة بتكلفة 43 مليون جنية من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بالإضافة إلى إصلاح وإعادة تشغيل 22 معدة نظافة متنوعة المهام بتكلفه 2 مليون جنية للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات ويبلغ سعرها السوقي حاليا أكثر من 30 مليون جنيه وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.

كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأي معدات معطله أولا بأول حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة، مؤكدا على عمال الورش أنه سيتم تحفيزهم ماديًا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليًا.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشراء 4 معدات إضافية لمواكبة الزيادة السكانية والمحاور المرورية الجديدة مشيرًا أنه يتم توريد 1000 عامل نظافة يوميا للدفع بهم بعددًا من القطاعات الحيوية إلى جانب عمال هيئة النظافة مؤكداُ على التعاقد مع شركات للجمع السكنى وجمعيات للنهوض بمنظومة النظافة بالقرى.

ومن جانبه قال شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل إن المعدات الجديدة التى تم دعم منظومة النظافة بها 18 معده ضمت 2 لودر دوسان 2م3 و2 لودر كوماتسو 4م3 و7 سيارات نظافة 25م3 و4 سيارات نصف نقل قلاب مجهزة بصندوق 6م3 و3 سيارة كنس إلى ديلفو 6م3.

رافق المحافظ خلال الفعالية اللواء علاء بدران السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.