القس أندريه زكي ينعى الشيخ إلياس شاكر عضو المجلس الملي السابق

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، الشيخ الدكتور إلياس شاكر، عضو المجلس الملي سابقًا، الخادم الأمين الذي جسد في خدمته معاني التقوى والإيمان، ورحل عن عالمنا، أمس الأربعاء.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، بخالصِ العزاءِ للدكتور القس جورج شاكر والدكتور القس عزت شاكر، وأسرة الراحل ومحبيه وللكنيسة، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا.

يذكر أنه نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أمس الثلاثاء، لقاء حول آثار التغيرات المناخية "الاقتصادية والبيئية" على صغار المزارعين وكيفية التكيف والصمود لمواجهتها، التزامًا مع التوجهات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية والقومية.

ومن جانبها صرحت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "تسعى الهيئة الإنجيلية في استثمار عام 2022 عام المجتمع المدني في الاتفاق وتوحيد الجهود للمؤسسات المجتمع المدني والشركاء من الحكوميين، للخروج بخطة عمل تشمل إسهامات جميع الأطراف للتعامل مع التحديات الناتجة عن تغير المناخ".