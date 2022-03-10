هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنظم ورشة عمل للتدريب على برامج "AutoCAD" لتعظيم الاستفادة من الأراضى

نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل بشأن التوعية والتدريب والدعم التكنولوجى فى مجال (AutoCAD Advanced) لجميع الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة، وفى ضوء التحول الرقمى للدولة وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمى والشمول المالى، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة للهيئة.



وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضى تحت ولاية الهيئة ودعم متخذى القرار، ومن خلال استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بإعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل (online) تربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة، ويتم استخدام أحدث التقنيات والاطلاع على كل ما هو جديد ويرفع كفاءة المهندسين بالهيئة، وذلك سيعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.