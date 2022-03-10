"موقع قصة عشق" أضخم محتوى عربي للدراما التركية القديمة والحديثة بترجمة احترافية

نقدم لكم اليوم موقع قصة عشق حيث أصبح الكثيرون من سكان الوطن العربي والشرق الأوسط يعشقون متابعة المسلسلات التركية، ويفضلون العديد منها، في حين يواجه أغلبهم بعض المشكلات في متابعة برامجهم المفضلة من خلال المنصات الفنية في ما يخص الإعلانات الكثيرة جدا التي تفسد من متابعة المسلسل وتشتت العقل، كذلك قد تتعطل الحلقات في منتصفها بلا سبب محدد على بعض المنصات، مما يزعج المتابع ولتفادي مثل تلك المشاكل يمكنكم زيارة الرابط الرسمي لشبكة عشق الذي يهدف أولا وأخيرا إلى إرضاء المتابعين وعرض أقوى وأحدث الأفلام ومسلسلات الدراما التركية المختلفة، والتي أصبحت تشكل جزءا كبيرا في الحياة اليومية لدينا.

مميزات موقع قصة عشق

يختلف موقعنا عن باقي المواقع الفنية والإبداعية الأخرى حيث إنه يتفرد بالعديد من المميزات التي تجعل منه الواجهة الأولى والاختيار الأول والمفضل جماهير ومتابعي الدراما التركية في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومن أهم تلك المزايا ما يلي:

تتوفر داخل الموقع الأفلام و المسلسلات التركية الحصرية والقديمة بأكثر من جودة لتختار ما يناسبك من بينهم، بداية من 144 بايت وحتى 1080 بايت.

ثاني المزايا التي ينفرد بها الموقع وأهما بالنسبة إلى المشاهدين في الوطن العربي والتي يبحث عنها الكثيرون كأولوية هي أن الموقع يقوم بترجمة ودبلجة الأعمال المعروضة على منصته إلى اللغة العربية.

واجهة شديدة البساطة والوضوح، حيث صممت بشكل ميسر مما يجعل الاختيار والتعامل بها أكثر سهولة بالنسبة إلى جميع الفئات العمرية المختلفة.

الاختيار في الموقع أكثر دقة ووضوح بحيث في بداية تصفحك في الموقع من خلال الصفحة الرئيسية سوف تجد أيقونة مخصصة للأفلام التركية وأخرى مخصصة للمسلسلات التركية.

من أهم ما يجذب المشاهدين إلى الموقع هو كونه لا يقوم بعرض الكثير من الإعلانات كما في باقي المواقع التي تسبب للمتابعين إزعاج وعدم راحة، وبالتالي لا تتعطل الحلقات أثناء المتابعة.

الحرص على عرض كل ما هو حصري وجديد من الأعمال الخاصة بالدراما التركية وكذلك الأفلام كما سوف نعرف فيما بعد.

مسلسل لعبة قدري بالعربي

هذا المسلسل بحق من أفضل الأعمال التركية فهو لا يركز على مرحلة الحب والعشق قبل النهاية السعيدة بالزواج بل يأخذك لما هو بعد هذه المرحلة وهذا ما أعطاه قيمة اضافية. قصة المسلسل تدور بشكل أساسي حول آسيا وجمال اللذان تزوجا في عمر صغير ومن ثم أنجبا طفلين لكن مع تعاظم مسؤوليات الحياة عليهما بدأت مشاعر الحب بالتسلسل خارج قلبيهما لينتهي هذا بهجر جمال لآسيا والطفلين.

آسيا لم تيأس وقررت أن تكافح لأجل نفسها وطفليها وبعد ذلك تحدث النقلة الزمنية بسبعة أعوام أصبحت البطلة فيها سيدة قوية مكافحة قبل أن يأتي حدث يغير مسار حياتها مرة أخرى عندما تلتقي بشاب على وجه الصدفة ويساعدها ويمد لها يد العون مع طفليها.

حجب موقع عشق في السعودية

مؤخرا تعرض موقع المسلسلات التركية والافلام الحصرية، موقع قصة عشق للحجب داخل العديد من الدول العربية وتم ذلك من قبل الحكومات في عدة دول من بينها حكومة المملكة العربية السعودية، مما تسبب للعديد من المشاهدين في حالة إحباط وانزعاج شديد.

لذلك تساءل الكثير من المشاهدين عبر محركات البحث عن السبب وراء حجب الموقع عن مشاهدي الأعمال التركية في المملكة العربية السعودية، بينما يأتي السبب وراء ذلك المنع الدولي في أن الحكومة قد أقرت بأن الموقع مخالف لمعايير وحقوق الملكية الفكرية، بمعنى أن الموقع ليس حاصلا على ما يكفي من التراخيص الصادرة من قبل الشركة المنتجة والشاشات العارضة للبرامج والمسلسلات والأفلام بصورة قانونية، لذلك وجه إلى الموقع تهمة السرقة الأدبية، والتي تمت مقاضاتها في داخل حدود المملكة العربية السعودية من خلال القيام بحجبه نهائيا.