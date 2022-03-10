الأرصاد تتوقع انخفاض بدرجات الحرارة غدا وأمطار

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض بدرجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

أمطار خفيفة على القاهرة غدا

وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض وسط سيناء، وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى، لأمطار خفيفة.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري.

طقس بارد غدا على السواحل الشمالية

ومن جهتها، بينت الأرصاد الجوية أن البلاد يسودها طقس بارد وخاصة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

ويسود شمال الوجه البحري ووسط سيناء، أمطار خفيفة لمتوسطة، بينما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس غدا مائل للبرودة شمال الصعيد

وأوضحت الأرصاد أن طقس غدا يميل للبرودة على شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد، فيما يشهد الطقس برودة شديدة ليلا على جميع الأنحاء.



درجات الحرارة غد الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة، أشارت الأرصاد الجوية إلى أن القاهرة الكبري تصل العظمى بها لـ 17 درجة والصغرى 08 درجة، فيما تسجل الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن مطروح تسجل العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، بينما سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات.

وعن درجات الحرارة في أسوان تسجل العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، أما درجات الحرارة في سانت كاترين تسجل العظمى 08 درجات وتصل الصغرى لـ 03.