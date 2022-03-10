التموين: توريد 4.549 مليون طن قصب سكر حتى الأن



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 4.549 مليون طن، أنتجت نحو 473 ألفا و483 طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

يشار إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر إبريل المقبل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال الموسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفا و851 طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي؛ ليبلغ 810 جنيهات للطن مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.