ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة



تعامل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و665 طنا، تشمل 5700 طن فوسفات و12420 طن يوريا و3545 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و630 طنا تشمل 4883 طن قمح و2433 طن خشب زان و500 طن زيت طعام و6939 طن أبلاكاش و6478 طن حديد و7400 طن خردة وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 704 حاويات مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وأسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسلوفينيا وسريلانكا وانجلترا وفيتنام ومالطا وأمريكا وألمانيا والهند، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 426 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2595 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 110 آلاف و133 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و867 طنا، كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدما قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4488 شاحنة.

