مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 31 الأكثر بحثا على جوجل

تصدر مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 31 تريند جوجل، وأصبح الأكثر بحثا في الساعات الماضية، وهذا بسبب متابعة الجمهور لأحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، حيث انتهت الحلقة على جلوس إبراهيم المعيد الذي يقع في قصة حب مع عبير ليكتشف الجمهور في نهاية الحلقة أنه متزوج من ابنه الحاجة سعاد التي يشاركها جابر زوج عبير السابق ويبحث متابعي المسلسل عن التفاصيل وموعد الحلقة الجديدة الثانية والثلاثين المثيرة والشيقة.

وفي الحلقات السابقة تعرض عبد الحميد لحزن شديد بسبب وفاة صديفة، ويحاول جابر التقرب لعبير كما يحاول إبراهيم الوصول إليها بكافة الطرق إما شيري فعلاقتها بزوجها مضطربة قليلا، وعن أكرم يسعى لتحقيق أهدافه.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 31

يعرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 31 قناة دي إم سي DMC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض عبر قناة دي إم سي DMC دراما من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء.

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 31

تردد 12092

الاستقطاب رأسي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

مسلسل أبوالعروسة الجزء الثالث الحلقة 31 بطولة سيد رجب وسوسن بدر وخالد كمال ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي وميدو عادل وديانا هشام ومدحت صالح ومحمد رضوان وكارولين عزمي وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد حاتم وإنتاج إبراهيم حمودة وإخراج وتأليف هاني كمال.