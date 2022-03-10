الدوري الأوروبي.. موعد مباراة برشلونة ضد جالاتا سراي اليوم

ننشر لكم في السطور التالية، موعد مباراة برشلونة ضد جالاتا سراي اليوم الخميس الموافق 10-3-2022، في الدوري الأوروبي.

من المقرر أن يلتقي فريق برشلونة الإسباني نظيره جالاتا سراي التركي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022.

موعد مباراة برشلونة ضد جالاتا سراي

وعن موعد مباراة برشلونة ضد جالاتا سراي، من المنتظر ن تقام المباراة بين برشلونة ضد جالاتا سراي في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب "كامب نو".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 مارس على معلب "تورك تليكوم أرينا" بإسطنبول في تركيا.

تشكيل جالاتا سراي المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: إناكي بينا

خط الدفاع: باتريك فان أنهولت - فيكتور نيلسون - ماركاو - ساشا بوي.

خط الوسط: إريك بولجار - بيركان كوتلو.

أمامهما: كريم أكتورأوغلو - أليكساندرو تشايشالدو - إيمري كيلينيتش.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جالاتا سراي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، إيريك جارسيا، بيكيه، مينجويزا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، نيكو، ريكي بويج.

خط الهجوم: أخوماش، لوك دي يونج، جوتجالا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جالاتا سراي

وتقوم قنوات "بي إن سبورتس" بنقل مباراة برشلونة وجالاتا سراي، حيث تملك الحقوق الحصرية للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.