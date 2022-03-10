15.8 % نموا في أعداد المسافرين عبر مطارات الإمارات في 2021

سجلت أعداد المسافرين عبر مطارات الإمارات في 2021 نموا بنسبة 15.8%.و حققت مطارات دبي وأبوظبي والشارقة أداء متصاعدًا على مستوى أعداد المسافرين في عام 2021، مسجلة ما يزيد على 41 مليونا و370 ألف مسافر وبنسبة زيادة قدرها 15.8 بالمائة مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه عدد المسافرين 35 مليونا و370 ألف مسافر تقريبا.

وتظهر الأرقام المسجلة أن المطارات الثلاثة الرئيسية في الدولة نجحت خلال العام الماضي في تجاوز العقبات التي فرضها وباء كوفيد-19 على حركة المسافرين في العالم والمضي قدما في مسار التعافي بهدف الوصول إلى أرقام ما قبل الأزمة.

وتفصيلا.. حافظ مطار دبي الدولي خلال العام الماضي على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاما حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، واستقبل نحو 29.1 مليون مسافر.

ووصل عدد الرحلات الجوية السنوية في مطار دبي الدولي إلى 233 ألفا و375 رحلة بزيادة قدرها 28.1 في المائة مقارنة بعام 2020، فيما حقق الشحن الجوي أداء قويا ليسجل مليوني و319 ألفا و185 طنا.

بدوره استقبل مطار أبوظبي الدولي 5.26 مليون مسافر خلال عام 2021 نتيجة لارتفاع حركة المسافرين خلال الربع الأخير الذي سجل خلاله حركة 2.43 مليون مسافر أي ما يوازي 46% من إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم أبوظبي، خلال ذات العام.

وتوسعت شبكات الخطوط الجوية في مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2021 الذي يخدم حاليًا 103 وجهات مقارنة بـ 75 وجهة فقط في عام 2020، كما حقق حجم حركة الشحن نموا كبيرا حيث تمت مناولة 711،715 طنًا من بضائع الشحن بزيادة قدرها 31.8 في المائة مقارنة بـ 540،144 طنًا في عام 2020.

من جهته واصل مطار الشارقة الدولي في العام 2021 السير بخطى ثابتة نحو التعافي التام من أثار كوفيد- 19 محققا ما يزيد عن 7 ملايين مسافر عبر أكثر من 57 ألف رحلة.

وعلى صعيد قطاع الشحن بلغ حجم مناولة الشحن خلال العام 2021 أكثر من 140.7 ألف طن بينما بلغ حجم الشحن البحري-الجوي 18.69 ألف طن متجاوزا مستويات 2019 بنسبة 22.27 بالمائة.

وتعكس الأرقام المتحققة متانة وريادة قطاع الطيران في الدولة وقدرته على تجاوز العقبات من خلال مواكبة المتغيرات بمرونة وسرعة عالية في سبيل توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين عبر مطارات الدولة.