غرفة الشارقة تبحث تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع الأرجنتين

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال لقائها مع وفد رفيع المستوى من جمهورية الأرجنتين تكثيف مجالات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال بين الجانبين من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات أفضل بين البلدين الصديقين.

ضم اللقاء سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورؤساء ووزراء ومسؤولين لعدد من المحافظات الأرجنتينية برئاسة معالي سباستيان ليفتون وزير الإنتاج الصناعي والتوظيف وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق بالغرفة وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة إلى جانب ممثلين عن السفارة الأرجنتينية لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.

وأكد عبدالله العويس حرص غرفة الشارقة على تقوية مجالات التعاون والتنسيق بين الشارقة والأرجنتين..مشددا على أهمية العمل المتكامل من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أفضل.

واشار العويس إلى أن حجم الصادرات من الإمارات إلى الأرجنتين بلغ 10.5 مليون دولار فيما بلغت واردات الأرجنتين إلى الإمارات 237 مليون دولار خلال العام 2018..مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل النهوض بالعلاقات القائمة ودفعها إلى مراحل تلبي تطلعات الجانبين بالاستناد إلى حجم الإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدين الأمر الذي يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري في ما بينهما.

ولفت العويس إلى المزايا المتعددة التي تقدمها إمارة الشارقة للمستثمرين الأجانب والتي من شأنها أن توفر لرجال الأعمال الأرجنتينيين أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسية وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وانتشارهم في أسواق المنطقة فضلا عن المقومات السياحية والثقافية والتعليم والخدمات الداعمة إضافة إلى البيئة الاستثمارية التي تمتع بها الإمارة والتي جعلتها مركزا إقليميا للاقتصاد والأعمال نظرا لما تتميز به من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي..مؤكدا التزام غرفة الشارقة بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين الأرجنتينيين على تعزيز نشاطاتهم في الإمارة ودفعها إلى آفاق أوسع من العمل المشترك.

وأشاد معالي سباستيان ليفتون بمتانة العلاقات التي تجمع الأرجنتين ودولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص..مؤكدا الاهتمام بجذب المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الأرجنتينية من خلال إنشاء شراكات استراتيجية اقتصادية جديدة بين قطاعي الأعمال الإماراتي والأرجنتيني.. وشدد على أن الأرجنتين منفتحة على التعاون مع العالم وأنها والإمارات تتشاركان رؤية واحدة للمستقبل وحريصتان على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما والاستفادة من الإمكانات الموجودة لدى الطرفين من أجل مستقبل مزدهر.

واستعرض علي الجاري من خلال عرض تقديمي الخدمات الرائدة التي يقدمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات..مؤكدا أن المركز لعب دورا رئيسيا منذ تأسيسه في عام 2015 في توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية من خلال مجموعة الخدمات المتنوعة التي يقدمها لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة والعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية عبر توفير حلول ووسائل تصديرية والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة بما يساهم في رفع المعرفة التصديرية وإيجاد ضمانات الائتمان والدعم الفني للصادرات.

وقدمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي عرضا لقدراتها اللوجستية ومنظومة الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات المستثمرين كما استعرضت المزايا التي تقدمها وأهمها ملكية أعمال بنسبة 100 بالمائة وتحويل لرأس المال والأرباح من دون قيود على العملات وإعفاء ضريبي كامل على الاستيراد والتصدير وإعفاء من ضرائب الدخل على الشركات والأفراد بنسبة 100 بالمائة وإصدار التراخيص خلال أقل من ساعة وتوفير أراض ومستودعات ومكاتب مفروشة للتأجير وموقع استراتيجي يتوسط الإمارات والعالم إلى جانب ربط جوي عالمي من خلال مطار الشارقة الدولي الذي يعد أكبر مركز شحن جوي في المنطقة فضلا عن الأسعار المنافسة وتوفير المعدات والعمال وخدمات الشحن على مدار الساعة ما جعلها الوجهة الأفضل للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن كونها واحدة من أقدم وأضخم مناطق التجارة الحرة وأسرعها نموًا في الشرق الأوسط.