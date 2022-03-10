"حرة عجمان" تسجل نموا بنسبة 12 % في عدد الشركات الجديدة بالسوق الصيني لعام 2021

كشفت منطقة عجمان الحرة عن نتائج الأداء التشغيلي للسوق الصيني في عام 2021، وأعلنت تسجيل نمو بنسبة 12 % في عدد الشركات المسجلة مقارنة بعام 2020.

ويحتضن السوق 1000 شركة حاليًا، يعمل العدد الأكبر منها ضمن القطاع التجزئة، متبوعًا بقطاع الأزياء والنسيج.

ويؤكد تزايد عدد شركات الأزياء والنسيج مكانة هذا القطاع كأحد أكبر الصناعات في الدولة، مدفوعًا باتجاهات المستهلكين، وسلسلة التوريد القوية، وازدهار حركة التجارة الإلكترونية في البلدان العربية.

وتحظى الشركات العاملة في السوق الصيني في عجمان بأفضليةٍ تنافسية، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي لمنطقة عجمان الحرة والذي يسهل استيراد وتصدير المنتجات والسلع.

وخلال العام 2021، سجلت الشركات في السوق الصيني في عجمان أكثر من 2600 فرد من مجتمع الأعمال الصيني، مما ساهم بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي وازدهار سوق العمل في عجمان.

ويعكس الأداء التشغيلي القوي أهمية السوق الصيني في عجمان في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة حيث بلغ متوسط قيمة واردات السوق سنويًا 3.65 مليار درهم والصادرات 2.1 مليار درهم.

ويعتبر السوق الصيني وجهة استثمارية مثالية بحكم موقعه الاستراتيجي ومرافقه المتطورة.

هذا وقد بلغت الإستثمارات الإجمالية في السوق 600 مليون درهم، ويتوقع أن تتضاعف مع استمرار الإمارة في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وإبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية.

كما سجل السوق الصيني في عجمان توافد متوسط 342 ألف زائر في كل شهر، وحقق مبيعات يومية إجمالية تجاوزت 1.7 مليون درهم خلال 2021..

ومن المتوقع أن ترتفع هذه المؤشرات بشكل أكبر مع تطويره للمرافق بهدف استقطاب المزيد من المتسوقين والشركات على السواء.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة في عجمان إن النتائج التي سجلتها المنطقة الحرة خلال العام الماضي تعكس دورها الحيوي كحاضنة مثالية للأعمال والاستثمارات الصينية، ومجتمع الأعمال ككل.

ويجسد النمو الملحوظ في السوق الصيني نجاح الشراكة الاستراتيجية بين منطقة عجمان الحرة والشركة الخليجية الصينية للتجارة التي تتولى إدارة السوق.

وتقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي الشكر إلى الشركاء الصينيين على ثقتهم المستمرة بالمنطقة الحرة..مؤكدا أنها ستواصل دعم هذه الشراكة عبر منتجاتها وخدماتها ومرافقها الشاملة كما جدد سموه السعي نحو تعزيز خدمات المنطقة الحرة لتلبية تطلعات واحتياجات مختلف قطاعات الأعمال ضمن السوق الصيني في عجمان.

بدوره، قال لو فنغ، المدير العام للسوق الصيني في عجمان إن نتائج عام 2021 تعكس قدرة منطقة عجمان الحرة الكبيرة على جذب المستثمرين الصينيين، ما يعزز بشكل كبير من النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري بين الصين والإمارات.

وأضاف فنغ إنه بفضل جهودها الدؤوبة المستمرة منذ 12 عامًا، أصبحت الشركة الخليجية الصينية للتجارة ممثلًا للشركات الصينية البارزة التي تستثمر في عجمان..مشيرا إلى أن رعاية وتوجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان حققت للسوق االصيني في عجمان النجاح الذي نراه في الوقت الحاضر كما سيحقق نجاحًا أكبر في المستقبل.

وأعرب فينغ عن استعداد السوق الصيني للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المتنوعة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع منطقة عجمان الحرة.