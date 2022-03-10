تعاونيتا الشارقة والظهران السعودية تبحثان سبل التعاون المشترك

بحثت "تعاونية الشارقة" خلال لقائها اليوم وفدًا سعوديًا من جمعية ظهران التعاونية سبل التعاون المشترك بين الجانبين حيث جرى استعراض تجربة "تعاونية الشارقة" في مجال البيع بالتجزئة وأسلوبها الحديث المتبع في معاملاتها واطلعت الوفد الزائر على عدد من مشاريعها الحالية والمستقبلية وقدمت نبذة عن الاستراتيجية والأهداف والخطط المستقبلية بهدف تبادل الخبرات.

حضر اللقاء سعيد سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة وصالح القابض وناصر الباروت عضوي مجلس الإدارة وماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي للجمعية فيما ضم الوفد الزائر كل من المهندس علي عايض العجمي رئيس مجلس الإدارة والمهندس عبد العزيز عمر العجاجي أمين المال وأعضاء مجلس الإدارة المهندس سالم راشد المري والمهندس غنام محمد الدوسري.

وأشار سعادة ماجد سالم الجنيد إلى أهمية اللقاء في تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين ودوره في تعريف الوفد الزائر وإطلاعه على التجربة المتميزة لتعاونية الشارقة والمكتسبات التي حققتها على مدى السنوات الماضية بالاستناد إلى مواكبة توجهات الدولة ورؤى القيادة الرشيدة واستراتيجياتها الطموحة بشأن ضرورة توفير أعلى معايير الخدمات لتعزيز جودة الحياة وتحقيق رفاهية الأفراد.

ونوه إلى أن التعاونية تنتهج ضمن مخططاتها وإستراتيجياتها توسيع مساحة الشركاء الرياديين بهدف تبادل التجارب والخبرات بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها قطاع البيع بالتجزئة..مثمنًا في الوقت ذاته رغبة الوفد الزائر في اكتساب الخبرة ونقل التجربة الإماراتية.

وعقب اللقاء اصطحب فيصل خالد النابودة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة وعدد من المسؤولين الوفد بزيارة ميدانية لمركز الرحمانية التجاري باعتباره أحد أهم المشاريع المنجزة من قبل التعاونية ولعدد من فروع التعاونية للاطلاع على آليات العمل وأساليب تقديم الخدمات للمتسوقين وطرق تطويرها وتجويدها لنقل التجربة التعاونية والاستفادة من مكتسباتها.