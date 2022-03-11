أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-3-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بعد استعادة بعض المكاسب بعد تراجع حاد مع عدم التوصل إلى حل بشأن الازمة الأوكرانية الروسية بعد انعقاد محادثات الأولى بين الطرفين في تركيا، وهو ما أدى إلى زيادة سعره في السوق المحلي بقيمة 5 جنيهات فى الجرام.

أسعار الذهب عالميا:

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2006 دولار للاوقية، كما زاد سعر العقود الآجلة 1.18 دولار بنسبة 1.18% إلى 2012 دولار.

أسعار الذهب في السوق المحلي



وانعكس ارتفاع أسعار الذهب عالميا على السوق المحلي إذا زاد سعر الجرام بقيمة تراوحت بين 5 إلى جنيهات فى المتوسط، حيث سجل سعر جرام الذهب “عيار 21 ” 880 جنيه، وسعر جرام “عيار 24” 1006 جنيه، وسعر عيار 18 754 جنيه، وزاد الجنيه الذهب بقيمة 40 جنيه ليصل إلى 7040 جنيه.