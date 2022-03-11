إشبيلية ينتزع فوزا ثمينا من أنياب وست هام بالدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
اشبيلية
اشبيلية
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اقترب إشبيلية الإسباني من التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 1-0 على ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.


وتقمص النجم المغربي الدولي منير الحدادي دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، بعدما أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 60.


وبات يكفي إشبيلية التعادل فقط في مباراة العودة، التي ستقام على الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن الخميس المقبل، من أجل التأهل لدور الثمانية في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.


في المقابل، بات يتعين على وست هام الفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب، من أجل الصعود للدور المقبل.
 

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