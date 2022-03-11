ميدو: الزمالك سيفوز على الوداد المغربي في مباراة اليوم

تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن مواجهة الأبيض مع الوداد المغربي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد ميدو، أن الفريق الأبيض سيفوز بكل تأكيد على الوداد المغربي فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة.

وقال ميدو فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "لا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على الوداد والمباريات المقبلة فى دور المجموعات من أجل التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "فيريرا الرجل المناسب فى الوقت المناسب للزمالك، وهو مدير فني مميز وقدير للغاية وأطالب جماهير النادى بالصبر على اللاعبين والمدرب".

