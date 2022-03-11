أسعار اللحوم اليوم الجمعة 11-3-2022

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث إن سعر الكندوز 155 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 140- 150 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 140-150 جنيها، وقد تختلف هذه الأسعار حسب المنطقة والمحافظة، وذلك قبل بدء موسم رمضان الكريم، والذى يسجل زيادة ملحوظة في الاستهلاك.

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 140-165 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 140 - 165 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.