أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة،  في الأسواق وذلك بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة سعر 34 جنيها على أن يصل سعرها للمستهلك متراوحا ما بين 38 إلى 40 جنيها.

 

سعر الدواجن اليوم 
 

سعر الأبيض 38 -40 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت  أبيض 8.5 _ 8.75 جنيه

كتكوت  ساسو  4.75 _ 5 جنيهات

أمهات بيضاء 23.5 جنيه.

في سياق متصل، سجلت أسعار البيض استقرارا عند مستويات 54 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض أما سعر البيض البلدي وصل 58 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر 55 جنيها.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف تحولا جديدا في حالة طقس اليوم الجمعة (فيديو)

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

بدء التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022

مجموعة الأهلي.. موعد مباراة المريخ والهلال اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا

سكرتير عام الوفد يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الحزب 2022

واقعة غريبة في عاصمة كرواتيا.. سقوط جسم مجهول من السماء

كأس إيطاليا.. موعد مباراة القمة بين ميلان وإنتر في إياب نصف النهائي

ملوي يستعد لمواجهة البداري في القسم الثاني