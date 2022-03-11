مصلحة الضرائب تنظم احتفالية لتكريم أبنائها من ذوي الهمم

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة ومعالى وزير المالية بجميع مؤسساتها بشكل غير مسبوق بذوي الهمم وبذل كل الجهود لدمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم ومبادراتهم، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم، قامت مصلحة الضرائب بتنظيم أولى الاحتفالات لتكريم ذوي الهمم من أبنائها، وذلك إيمانًا بدورهم الهام في المصلحة وتثمينًا لجهودهم التي بذلوها في أداء عملهم لتحقيق أهداف المصلحة، لافتًا إلى أن هذه الاحتفالية ستصبح نهجًا تقوم به المصلحة كل عام احتفاء بأبنائها من ذوي الهمم، مشيدًا بالإنجازات التي يحققها أبناء المصلحة من ذوى القدرات الخاصة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وغيرها.

وثمن " رئيس مصلحة الضرائب " دور أبناء المصلحة من ذوي الهمم، موضحًا أنهم شركاء أساسين في نجاح مصلحة الضرائب المصرية في سبيل تحقيق أهدافها في توفير الحصيلة الضريبية التي تمثل العمود الفقري للموازنة العامة للدولة، والتي تسهم في بناء المجتمع وتنفيذ المشروعات التنموية بما يسهم في نهضة الوطن ورفع مستوى معيشة المواطنين، وكل ذلك بفضل مجهداتهم وما يحققونه من إنجازات نسعد بها وتدفعنا دائمًا إلى الأمام، قائلًا إننا جميعا رؤساء ومرؤوسين نقوم ببذل كل الجهود والقيام بالمزيد من العمل والجهد والجدية للوصول بالمصلحة إلى مصاف المصالح الايرادية العالمية.



ومن جانبه أعرب " مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب " خلال الاحتفالية عن تقديره لأبناء المصلحة من ذوي الهمم قائلًا لهم " إننا نتعلم منكم قوة الإدارة والإصرار والصبر والرضا، نتعلم منكم أننا نستطيع أن نعمل وننجز ونتقدم مهما كانت التحديات والظروف ".

وقال " مختار توفيق " إن أبناء المصلحة من ذوي الهمم قدموا الكثير في سبيل تنفيذ مصلحة الضرائب المصرية جميع المشروعات الخاصة بالميكنة والتحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متميزة للممولين من خلال مصلحة عريقة تستخدم في أداء أعمالها أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأكد " نائب رئيس المصلحة " في كلمته التى ألقاها خلال الاحتفال إن الدولة تولي رعاية خاصة لفئة ذوي الهمم من حيث تقديم التسهيلات والخدمات اليومية لهم حتى تجعل حياة أصحاب الهمم أكثر سهولة وسلاسة، مشددًا على أن الدولة دائما ما تسعى إلى تأهيل هذه الفئة حتى تندمج في المجتمع وتكون عنصر هام وفعال.



وأضافت " فيفيان فؤاد رئيس الادارة المركزية لتنمية المواهب" إنه من دواعي الفخر والسرور أن نري أبناء المصلحة من ذوي الهمم يحققون العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات، وأؤكد لكم في هذا الإطار أن المصلحة لا تدخر جهدًا في سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، تطبيقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأوضح " طارق فرج مدير عام التوعية والإعلام " أن هذه هي الاحتفالية الأولى التي تقيمها مصلحة الضرائب المصرية لأبنائها من ذوي الهمم تحت رعاية السيد الأستاذ رضا عبد القادر رئيس المصلحة، وذلك عرفانا بجهدهم غير العادي وإسهاماتهم التي بذلوها في سبيل تحقيق أهداف مصلحة الضرائب، وتنفيذ كافة مشروعات المكينة والتحول الرقمي التي تشهدها.

وتوجه " طارق فرج " بالشكر لرئيس المصلحة على ترحيبه واهتمامه بتنظيم هذه الاحتفالية، موضحًا أن رئيس المصلحة قد وجه بأن يتم إقامة هذه الاحتفالية كل عام احتفالا بأبناء المصلحة من ذوي الهمم.

وأضاف " حجاج كامل مدير عام الشكاوى وخدمة المواطنين" أن ما قُدم اليوم لأصحاب الهمم من العاملين بالمصلحة ماهو إلا رسالة اعتزاز وتقدير وهي أقل ما يقدم لهم علي ما يبذلونه من جهد في العمل،لافتًا إلى أن هذه المناسبة جاءت وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بمعالي وزير المالية والسيد رئيس المصلحة واحقاقًا للحق كان الهدف من إقامة حفل ذوى الهمم هو إرساء مفهوم التكامل بين جميع أعضاء الجسم الضريبي قائلا أن ما أسعدني اليوم هو ردود أفعال أبناء العاملين من ذوي الهمم.

وأعرب العاملون من ذوي الهمم المكرمون في هذه الاحتفالية بسعادتهم البالغة، وفرحتهم بهذا الاهتمام الذي شهدوه من قبل رئيس المصلحة والقيادات وجميع الزملاء، مؤكدين على استمرارهم في بذل الجهد والعطاء ما دام لازالت أقدامهم تسير على الأرض.



ومن الجدير بالذكر أشاد "حسام المساح سفير متحدي الإعاقة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور " بما شهده خلال الحفل من مشاعر حب واحتواء لذوي الهمم من العاملين وأبنائهم وظهر ذلك جليًا على الحضور الذين لم يتوقفوا عن التصفيق طوال الفعاليات قائلا فى نهاية كلمته أتقدم بالشكر إلي الرئيس السيسي الذي سيسجل التاريخ أسمه بأحرف من ذهب لاهتمامه غير المسبوق بذوي الهمم بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الهمم وكذلك قانون منع التنمر.

وأشار "جمال عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف " إلي أن مصلحة الضرائب استطاعت ان تعيد لنا من خلال النسخة الأولى من احتفالية ذوي الهمم معنويات كثيرة كنا نفتقدها منذ زمن بعيد مما دعاني أن أنحني إجلالا وتقديرا للقائمين على هذا اليوم الاحتفالي العظيم ونأمل أن يتكرر كل عام في نفس الموعد.

وقال محمد الشافعي رئيس رابطة مأموري الضرائب " أنني اعتبرت هذا اليوم الاحتفالي الرائع هو تتويج من مصلحة الضرائب لنا لما قدمناه من عرق وجهد علي مدار حياتنا الوظيفية وأدعو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لبلدنا مصر.

ووصف " حسن بكرى مدير عام بالتوجيه والرقابة" فكرة الاحتفال بذوي الهمم أنها انعكاس إيجابى لتطور فكر المصلحة ليس علي المستوى التكنولوجي فقط بل على المستوي الانسانى أيضا مضيفا أن الاهتمام بذوي الهمم أصبح بمثابة صورة من صور الوفاء التي تسهم في دعم مصلحة الضرائب لأبنائها العاملين.

وفي نهاية الحفل وأثناء التكريم قامت المصلحة بتوزيع شهادات تقدير ودروع تذكارية على ابنائها من ذوي الهمم تقديرا لهم على الدور الفعال الذي يقومون به لإعلاء اسم مصلحة الضرائب المصرية.