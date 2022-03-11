ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الجمعة،أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5090 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118 ألفا و364 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119570 ألفا و570 طنا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46 ألفا و454 طنا شملت 19147 طن فوسفات و22547 طن يوريا و4760 طن رمل، فيما لغت حركة الوارد من البضائع العامة 31174 طنا تضمنت 12692 طن قمح و576 طن خشب زان و6657 طن ابلاكاش و3932 طن حديد و7317 طن خردة.