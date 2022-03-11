مواني البحرالأحمر تتداول 372 شاحنة و3153 طن بضائع

شهدت مواني البحر الأحمر اليوم الجمعة تداول 3153 طن بضائع عامة ومتنوعة و372 شاحنة.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان - أن حركة الصادرات شملت تداول 2465 طن بضائع عامة ومتنوعة و297 شاحنة و9 سيارات ملاكي فيما شملت حركة الواردات تداول 688 طن بضائع عامة ومتنوعة و75 شاحنة و19 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء الغردقة استقبل السفينة القاهرة قادمة من ضبا بحمولة 19 سيارة كما غادر ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 80 شاحنة والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و9 سيارات.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة سيناء حيث تم استقبال 75 شاحنة بحمولة 631 طن بضائع عامة و57 طن ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 104 شاحنات بحمولة 2465 طن بضائع عامة.