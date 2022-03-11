موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى اليوم بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يخوض فريق الزمالك مواجهة مصيرية أمام الوداد المغربي، اليوم الجمعة الموافق يالـ11 من مارس 2022، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك والوداد المغربى

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك والوداد والمقرر لها مساء اليوم، والتي يدخل فيها الفارس الأبيض رافعا شعار لا بديل عن الفوز واقتناص النقاط الثلاث.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى

وتنطلق مباراة الزمالك والوداد المغربى في تمام السادسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربى

ويدير مواجهة الزمالك والوداد المغربى طاقم تحكيم بوروندي يضم باسيفيك نيمانا حكم ساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، وجورجيه جاتوجاتو حكم رابع، ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي.

ظروف الزمالك والوداد المغربى

ويدخل الزمالك مباراة الوداد المغربي ومعه نقطتين من تعادلين أمام بترو أتلتيكو بهدفين خلال اللقاء الذي استضافته القاهرة، بينما تعادل دون أهداف مع ساجرادا دون أهداف.

ترتيب مجموعة الزمالك والوداد المغربى

يتصدر بترو أتلتيكو مجموعة الزمالك برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما يحل الوداد المربي في المركز الثاني بـ6 نقاط، ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين وساجرادا في المرتبة الأخيرة بـ4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربى

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن نقل مباراة الزمالك والوداد المغربى اليوم عبر فضائياتها.