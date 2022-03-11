حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 11-3-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق الـ11 من مارس 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة أن الطقس يكون باردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وللبرودة على شمال الصعيد، كم يميل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت "الأرصاد" أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطارا خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات.

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

سانت كاترين العظمى 08 درجات والصغرى 03.