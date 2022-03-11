موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تستعد جماهير النادي الأهلي لمشاهدة مباراة المارد الأحمر مع صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022

وخاض الفريق الأحمر تدريبه الأول بجنوب إفريقيا على ملعب نادي كايزر تشيفز، أمس، وحرص موسيماني المدير الفني للفريق على إجراء تقسيمة قوية استعدادًا للمباراة الأفريقية

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وصن داونز غدًا السبت الموافق 12 مارس، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت السعودية والخامسة مساء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تُعرض مباراة الأهلي وصن داونز على قناة بي إن سبورتس 3 القطرية، حيث إن شبكة قنوات bein sports تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بداية من دور المجموعات.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن استعاد توازنه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز في المباراة الأخيرة له في البطولة على فريق المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأيضًا استعاد نادي القلعة الحمراء صدارة الدوري المصري بالفوز على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى النادي الأهلى لتحقيق الفوز على فريق صن داونز للحفاظ على فرص تأهله لدور الثمانية واستكمال مشوار البطولة.

قائمة الأهلي أمام صن داونز

وتضم قائمة الأهلي أمام صن داونز طاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.