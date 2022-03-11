عاجل.. مرتضي منصور يصدر قرارات نارية بعد خسارة الزمالك أمام الوداد

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فخ الخسارة القاسيةِ، أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأصدر المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء عدة قرارات نارية عقب سقوط الفريق الأبيض المدوي أمام الوداد وتلاشي فرصه في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقرر مرتضي منصور عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للبيع خلال الميركاتو الصيفي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى، توقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

