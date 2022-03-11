بيتكوين تنزف.. تباين أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 11 مارس 2022؛ بعد المخاوف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، أمرًا تنفيذيًا بشأن الرقابة الحكومية على العملة المشفرة، يحث الاحتياطي الفيدرالي على استكشاف ما إذا كان يجب على البنك المركزي طرح عملته الرقمية الخاصة.

وقالت "جانيت يلين" وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الأمر التنفيذي لـ "بايدن" يدعو إلى نهج منسق وشامل لسياسة الأصول الرقمية، وأن ذلك سيدعم الابتكار المسؤول الذي يمكن أن ينتج عنه فوائد كبيرة للبلاد والمستهلكين والشركات.

كما سيتناول النهج المخاطر المتعلقة بالتمويل غير المشروع وحماية المستهلكين والمستثمرين، ومنع التهديدات التي يتعرض لها النظام المالي والاقتصاد الأوسع نطاقًا.



وخلال الساعات القليلة الماضية، ارتفعت العملات الرقمية بنحو 0.75 %، وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية مستويات 1.75 تريليون دولار.

وتتداول العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم "بيتكوين" حتى كتابة التقرير عند 39011.22 دولارًا، مسجلة خسائر بقيمة 0.31%



أسعار العملات الرقمية اليوم

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.16% مسجلًا 2597.59 دولار.

وزاد سعر الريبل XRP بنحو 0.83% إلى مستويات 0.74 دولار.

وارتفعت تيرا لونا LUNA/USD بنحو 3.34% لتسجل مستويات 98.10 دولار.

وخسرت كاردانو Cardano بنسبة 0.55% لتسجل 0.8038 دولار.

وفقد سعر سولانا Solana بنسبة 0.88% إلى مستوى 81.88 دولار.

وارتفع سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 4.22% إلى مستويات 17.75 دولار.

وصعدت دوجكوين DOGE/USD بنسبة 0.42% إلى مستويات 0.1168 دولار.