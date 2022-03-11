بايرن ميونخ لم يتحرك لتجديد عقد ليفاندوفسكي

لم تتحرك إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني حتى الآن، بشأن تحصين المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعقد جديد، رغم انتهاء عقده في صيف 2023.



وأكد اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عامًا في وقت ماضي، عدم تحدث مسئولي الفريق البافاري معه بشأن تجديد التعاقد حتى الآن.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن البافاري يؤجل ملف تجديد تعاقد ليفاندوفسكي، لحين معرفة وضع إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند، في ظل احتمالية التحرك للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.



وأوضح أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، عن اجتماعه بالفعل مع مينو رايولا، وكيل النرويجي هالاند، مما يؤكد اهتمام بايرن بضم مهاجم فريق دورتموند.



بالإضافة لذلك، فإن نادي بايرن ميونخ يسعى لتجنب التفاوض مع روبرت ليفاندوفسكي في الوقت الراهن، لا سيما في ظل احتمالية مطالبة اللاعب بزيادة راتبه البالغ 25 مليون يورو سنويًا.

