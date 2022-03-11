الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة السقيع

توك شو
الطقس-أرشيفية
الطقس-أرشيفية
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حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من استمرار انخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن هذه الموجة الباردة من الطقس تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، إن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، موضحة أن غدًا السبت سيكون ذروة تلك الموجة الباردة، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت، أن ذلك الطقس غير معتاد في هذا الوقت من العام، موضحة أن السبب هو تأثر البلاد برياح قادمة من أوروبا، ومنخفض جوي.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة غدًا السبت، متوقعة سقوط أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية، حيث فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، إضافة إلى نشاط الرياح التي تقل غدًا، وتستمر مع نهاية الأسبوع المقبل.

 

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الموجة الباردة الطقس درجات الحرارة منخفض جوي أوروبا

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