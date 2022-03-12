أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم السبت، بعد استعادة بعض المكاسب بعد تراجع حاد مع عدم التوصل إلى حل بشأن الازمة الأوكرانية الروسية بعد انعقاد محادثات الأولى بين الطرفين في تركيا.

أسعار الذهب عالميا:
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى  2006 دولار للاوقية، كما زاد سعر العقود الآجلة 1.18 دولار بنسبة 1.18% إلى 2012 دولار.

أسعار الذهب في السوق المحلي

 سجل سعر جرام الذهب “عيار 21 ”   880 جنيه

 سعر جرام “عيار 24”  1006 جنيه

 سعر عيار 18 نحو 754 جنيه

 الجنيه الذهب ليصل إلى 7040 جنيه.

 

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