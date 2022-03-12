"أمطار وبرودة".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس اليوم

مازال الطقس غير مستقر تارة يكون دافء وتارة آخرى بارد، وأمس شهد برودة شديدة وخاصة في فترة الليل، وبدأ اليوم السبت الطقس يشهد انخفاضا مبحوظا في درجات الحرارة ليسود برودة في معظم الأنحاء وأمطار خفيفة لمتوسطة، حيث حذرت الأرصاد الجوية من تقلبات طقس اليوم.

وتوقت الأرصاد الجوية أن الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري يكون مائل للبرودة نظرا لانخفاض درجات الحرارة اليوم.

وطقس السواحل الشمالية، يكون بارد أيضا، ووسط سيناء تشهد نخفض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم السبت.

وأكدت الأرصاد الجوية أن طقس الصعيد يشهد استقرارا، حيث يميل الطقس للدفء على جنوب لصعيد ويميل للبرودة ليلا.

وعن تفصيل حالة الطقس اليوم السبت، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية مناطق سقوط الأمطار وهبوب الرياح.

يشهد اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية

يشهد اليوم أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري

يشهد اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية

يشهد اليوم أمطار خفيفة على وسط سيناء

يشهد اليوم نشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

يشهد اليوم نشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية بيان الأرصاد الجوية اليوم السبت:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة

سانت كاترين العظمى 07 درجات والصغرى 03