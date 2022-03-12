إساكية رمضان لعام 2022.. تعرف على مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

يبحث العديد من المسلمين عن إمساكية رمضان لعام 2022، لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة (الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء - السحور - الإمساك - الشروق)

ويتساءل الكثير من المواطنين حول موعد شهر رمضان المعظم، حيث يبقى أيام قليلة على التقرب لله عز وجل بالصيام وقيام الليل وقراءة القرءان وصلاة التراويح، فهو شهر مليئ بالبركة والإيمان.

ووفقا للحسبات الفلكية، لن يتبقى سوا 21 يوما على شهر رمضانا لمعظم، لذا إليكم في السطور التالية إمسكية رمضان لعام 2022 لمعرفة واعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

ومن المنتظر أن يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.



ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 23 يوما على الشهر المعظم.

وعن أفضل الأدعية التي يمكن للمسلمين ترديدها قبل حلول شهر رمضان 2022، إليكم التالي:

وفي وقت سابق، ذكرت دار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يردد الدعاء التالي، قبل حلول شهر رمضان: “اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون”.

"اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.

“اجعل قُلُوبنا كقُلُوب خيارنا، واهدنا سواء السّبيل، وأخرجنا من الظُّلُمات إلى النُّور، واصرف عنّا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن".

“يا رحمن يا رحيم اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا اللهم اهل علينا رمضان بالعفو”.