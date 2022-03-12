شهد مسلسل أبو العروسة نجاحا كبيرا منذ بداية عرض الجزئين الأول والثاني ومع بداية الجزء الثالث بدء الجماهير يتابعون أحداث المسلسل المثيرة والشيقة، حتى الحلقة 31 من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، ولأن يبحثون عن تفاصيل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 31 بعد عرضها، وإليكم اهم التفاصيل.

ملاك يجلس حزين مهموم في عيد ميلاده

ملاك كان ينتظر أن أخوه وأخته يحتفلون بعيد ميلاده ولكنه وجد أن أخوه مشغول بعيد ميلاد والد خطيبته وأخته في السخنة مع زوجها، ففقد الأمل فيهم، وقال لعبد الحميد أثناء حديثهما في الهاتف المحمول.

جابر يتحدث مع إبراهيم ويحاول حل مشكلته مع ابنته الحاجة سعاد

وجلس إبراهيم مع جابر والحاجة سعاد، وكشف أن علاقته بأبنته الحجة سعاد منتهية بطريقة لطيفة وأنه يحب غيرها بالرغم من أنها لم تفعل شيئا يغضبه، وترك ابنته الأمر الذي أغضب جابر منه كثيرا وقال له أنه سوف يندم على عمد التواجد مع ابنته باستمرار.

ومن جانب آخر، جلبت عايدة وهاجر ويشاهدون الموديلات التي ستكون موجوده في المشغل الخاص بها هي ووفاء، وفي الاتجاه الثاني جلست زينه ووفاء بحثون أيضا.

نرمين الفقي تصفع ديانا هشام “قلم” في أبو العروسة 31

وانتهت الحلقة بحوار مريم مع والدتها الذي انتهى بصفعها قلم على وجهها، لن مريم تطاولت على والدتها ووالدتها انهت الحديث معها بطريقة صعبة.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 31

وعن مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 31 تكون اليوم السبت المقبل الموافق 29 يناير، على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحًا، والساعة 12.30 ظهرًا، كما يعرض العمل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 8 صباحًا، والساعة 4 مساء.

أبطال مسلسل أبو العروسة

مسلسل “أبوالعروسة” بطولة سيد رجب وسوسن بدر وخالد كمال ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي وميدو عادل وديانا هشام ومدحت صالح ومحمد رضوان وكارولين عزمي وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد حاتم وإنتاج إبراهيم حمودة وإخراج وتأليف هاني كمال.