التصديرى للصناعات الكيماوية يبحث مع التمثيل التجارى تصدير الخامات لألمانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع المكتب  التجاري المصري في برلين بألمانيا مجموعة من اللقاءات الثنائية مع مسئولي شركة Merck Group الألمانية، والتي أبدت رغبتها فى استيراد بعض الخامات اللازمة لصناعة الدواء من الشركات المصرية وذلك في السابع عشر من مارس الجارى.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه جاري الأن إعداد قائمة بالشركات المنتجة للبنود الجمركية التي ترغب الشركة الألمانية فى استيرادها من مصر للإعداد للقاءات ثنائية بين الجانبين، لافتًا إلى أن المجلس أوضح  فى مراسلاته لمكتب التمثيل أنه على أتم الاستعداد أيضًا لاستقبال الشركة بعد تحديد الشركات التى ترغب فى العمل معها وأعداد زيارات ميدانية لزيارة المصانع المتفق عليه.

وعرض المجلس التصديري بيان بالبنود الجمركية التابعة له وتحديد القطاعات المستهدفة للدخول بها إلى السوق الألمانية، وكذا الأليآت المناسبة لذلك، وطلب المجلس  موافاته بقوائم الشركات المستوردة للمنتجات التابعة.

ووفقا للتمثيل التجاري في برلين فإن هناك العديد من سبل التعاون التى يمكن من خلالها إيجاد فرصة تصديرية للقطاعات التابعة للمجلس من الصناعات الكيماوية والأسمدة وتتمثل في عدد من الآليات مثل تنفيذ بعثات تجارية للسوق الألماني، وبعثات مشترين للسوق المصري، ومعارض دولية متخصصة.

 

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