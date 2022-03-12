أسعار الأسماك اليوم السبت 12-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك اليوم السبت 12-3-2022، حسب أخر التحديثات على موقع سوق العبور، حيث سجلت أسعار السمك البلطي مقاس 1 تسجل 26 إلى 29 جنيها، والبلطي مقاس 2 سجل 21 إلى 25 جنيها، والأسواني 19 إلى 39 جنيها، والفيليه البلطي 30 إلى 120 جنيها.

وارتفع سعر قشر البياض ليتراوح بين 80 إلى 90 جنيها، والبياض الأملس مقاس 1 يسدل 90 جنيها والمقاس 2 من 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها، والسمك الثعابين من 50 إلى 230 جنيها، والمكرونة الخليجي 30 إلى 45 جنيها، والسويسي من 30 إلى 65 جنيها.

المكرونة السويسي من 30 إلى 65 جنيها، وبرانيس إسكندراني 30 إلى 50 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها، والسمك الموسى 90 إلى 130 جنيها، والسبيط 110 إلى 170 جنيها، والقرش 30 إلى 40 جنيها.

واستقرت أسعار الجمبري عند مستويات 400 إلى 450 جنيها للمقاس الجامبو، وجمبري 1 بسعر 300 إلى 350 جنيها، والجمبري 2 بسعر 200 إلى 250 جنيها، الجمبري مقاس 2 مجمد 85 إلى 165 جنيها، الجمبري 3 بسعر 90 إلى 180 جنيها.

 

 

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