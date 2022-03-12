سعر الريال السعودى اليوم السبت 12-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

سجل سعر الريال السعودى اليوم السبت 12-3-2022، استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بكافة البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.08  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 


 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الاهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وسط مفاجأت بالجملة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم

فريد الديب يفجر مفاجأة في قضية الآثار الكبرى

عاجل.. رمضان صبحي يحسم الجدل حول موقفه من اللعب للزمالك

عاجل.. 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز Al Ahly vs Sundowns

مانشستر سيتي يحسم ثاني صفقاته الصيفية

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

بالخطوات.. كيفية إستقبال قناة أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز