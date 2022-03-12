إنقاذ 10 أشخاص غرق مركبهم في عمق البحر بميناء الإسكندرية

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تمكنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، من إنقاذ طاقم السفينة "على توكيلنا" التي تعرضت للغرق خلال الساعات بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء وذلك على خلفية الطقس المتقلب وارتفاع أمواج البحر والرياح الشديدة بالتزامن مع نوة الحسوم. 

وأكد مصدر بميناء الإسكندرية، أن السفينة كانت متراكية بمنطقة المخطاف الخارجي بميناء الإسكندرية، وكانت محملة بالخردة، وعلى متنها 10 أفراد مت بينهم 9 أشخاص يحملون الجنسية السورية وشخص يحمل الجنسية الهندية. 

وأرجع المصدر سبب غرق السفينة وتعرض 10 أشخاص للغرق هو قوة الرياح بعد انقلابها على إحدى جوانبها، مؤكدًا أنه تم إنقاذ جميع أطقم السفينة وكل من كان على متنها.

وأوضح المصدر أن طول السفينة يبلغ 98 مترا وعرضها 7 أمتار، وتحمل علم النرويج، وتصل حمولتها إلى 3.7 ألف طن.

 

 

 

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