"أرقام X الزراعة".. نستعرض أهم الأرقام حول محصول القمح



نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمحصول القمح.

واشار الاصدار إلى ان إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت نحو ٣ مليون و٦٥٩ ألف فدان، ومن المتوقع ان تبلغ اجمالي انتاجية المحصول هذا الموسم نحو ١٠ مليون طن.

ورصد الاصدار المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية، في زراعة المحصول، وجاءت كالتالي: محافظة الشرقية بمساحة اجمالية بلغت نحو ٤٢٣ الف فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة اجمالية بلغت نحو ٣٨٦ الف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة اجمالية نحو ٣٤٢ الف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة اجمالية نحو ٢٦٢ الف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة اجمالية نحو ٢٥٤ الف فدان.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.