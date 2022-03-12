حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 12-3-2022 في مصر

كشفت اليئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق الـ12 من مارس 2022، في من ومحافظا جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتتوقع الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة في وسط سيناء تميل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتميل للبرودة على شمال الصعيد، ويكون مائلا للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات.

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

سانت كاترين العظمى 07 درجات والصغرى 03.