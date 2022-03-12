سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-3-2022 بالبنوك العاملة في مصر

يتصدر سعر الريال السعودي اهتمام المصريين مواطنين أو مقيمين داخل في جمهورية مصر العربية إذ يبحثون عنه بشكل مستمر، حيثتعتبر المملكة من أكثر الوجهات التي يذهب الكثيرون للعمل إليها، ما يجعل الريال من الموضوعات المهمة دوما والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجنيه المصري ووجهة المغتربين.





سعر الريال السعودي اليوم السبت



وتساءل الكثيرون اليوم السبت 12 مارس 2022 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.





سعر الريال السعودي اليوم السبت الـ12 من مارس 2022

وسجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم الـ12 من مارس 2022، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.





سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم





وسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت استقرارا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.





وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" اليوم السبت لمتابعيها الكرام أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:





سعر الريال السعودي اليوم السبت فى البنك المركزى المصرى





4.17 جنيه للشراء.



4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى





4.17 جنيه للشراء.



4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم السبت فى بنك مصر





4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية





4.16 جنيه للشراء.



4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى





4.17 جنيه للشراء.



4.20 جنيه للبيع.