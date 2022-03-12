ارتفاع مبيعات سوق الهواتف في الصين 0.4%





أظهر تقرير صناعي نموا قويا في سوق الهواتف الذكية بالصين خلال شهر يناير الماضي، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 0.40 في المائة، على أساس سنوي، لتسجل 30.87 مليون وحدة.

وأشارت نتائج التقرير الذي أصدرته شركة "سي آي إن إن أو"، للأبحاث والاستشارات، إلى أنه على أساس شهري، ارتفع حجم مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 38.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، حسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتصدّرت شركة "أوبو" حجم المبيعات بارتفاع نسبته 42.6 في المائة، في يناير مقارنة بالشهر السابق عليه، تلتها "فيفو"، بارتفاع نسبته 55.8 في المائة، حسب التقرير.

وحافظت شركة "أونر" على زخم النمو حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 242.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مسجلة معدل النمو الأكبر على أساس سنوي بين العلامات التجارية الخمس الكبرى.

أما شركة "آبل"، فقد جاءت في المركز الرابع بزيادة في المبيعات بلغت 11.4 في المئة على أساس سنوي، تلتها "شياومي".