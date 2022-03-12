التضخم في ألمانيا يتجاوز 5%



أدت القفزة الجديدة في أسعار الطاقة إلى تجاوز التضخم في ألمانيا مجددا 5 في المائة خلال فبراير الماضي.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم مؤكدا بيانات أولية أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي. وبلغ معدل التضخم السنوي في يناير الماضي 4.9 في المائة، و5.3 في المائة في ديسمبر 2021. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.9 في المائة في فبراير.

وقال رئيس المكتب، جيورج تيل: "آثار هجوم روسيا على أوكرانيا تطغى بشكل متزايد على الآثار المرتبطة بالجائحة"، مشيرا إلى أن الزيادات الحالية في الأسعار، وخاصة بالنسبة لمنتجات الزيوت المعدنية، لم تنعكس بعد في نتائج فبراير.

وبحسب "الألمانية"، أدى هجوم روسيا على أوكرانيا إلى زيادة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد الآن أن يصل معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة إلى 7 في المائة. ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو.

وبحسب البيانات، ارتفعت تكلفة الوقود الشهر الماضي بنسبة 25.8 في المائة على أساس سنوي، وزيت التدفئة بنسبة 52.6 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة 35.7 في المائة والكهرباء بنسبة 13 في المائة. وكان للزيادة في ضريبة ثاني أكسيد الكربون في بداية العام من 25 يورو إلى 30 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون تأثير أيضا. وفي حال استثناء الطاقة، كان معدل التضخم سيصل إلى 3.3 في المائة الشهر الماضي.