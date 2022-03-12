ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يقفز 6 جنيهات

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا بنحو 6 جنيهات ليغلق الذهب على مستويات 1987 دولارا، ويصل سعر عيار 21 محليا إلى 886 جنيها.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 759 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 886 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1012جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7088 جنيها.

أونصة الذهب 1987 دولارا.



وعالميا شهد الذهب تحركات مستمرة بين الصعود والهبوط، وذلك بسبب الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها البورصات العالمية خلال الأيام الماضية، حيث صعدت أونصة الذهب لمستويات تجاوزت 2070 دولار، الأمر الذي دفع الذهب في مصر للوصول لمستويات 900 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك لوقت قصير في بعض جلسات التداول، لكن الأسعار أخذت طريقها للتراجع بعد امتصاص الأسواق صدمة قرار حظر النفط الروسي.