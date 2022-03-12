مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم لـ 26.4 ألف ميجاوات

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم، تبلغ 15 ألفًا و900 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، أمس الجمعة، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأكد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصي حمل مسائي اليوم السبت ل 26 ألفًا و400 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا و300 ميجاوات أمس الجمعة، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم السبت، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و677 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم. يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية؛ لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وأعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت تبلغ 15 ألفًا و900 ميجاوات.