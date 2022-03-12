موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 441 شاحنة و2243 طن بضائع عامة

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أنه تم تداول 2243 طن بضائع عامة ومتنوعة و441 شاحنة و82 سيارة ملاكي بموانيء الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن حركة الصادرات شملت تداول 1737 طن بضائع عامة ومتنوعة، و65 شاحنة وسيارة ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 506 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و376 شاحنة وسيارة 81 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "دليلة" بحمولة 69 شاحنة و14 سيارة ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 49 شاحنة، والسفينة "أمل" بحمولة 88 شاحنة والسفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 104 شاحنات و65 سيارة ملاكي، والسفينة "أمنية" فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" والسفينة "عمان" ومغادرتهما، حيث تم استقبال 66 شاحنة بحمولة 506 أطنان بضائع عامة وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1737 طن بضائع عامة.