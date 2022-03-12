غلق بوغاز ميناء العريش لسوء الأحوال الجوية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت حركة تداول للسفن بلغت 15 سفينة، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد خروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، مغادرة سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتان بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

على نحو آخر، أدت سوء الأحوال الجوية بشمال سيناء إلى إغلاق مؤقت لبوغاز ميناء العريش البحري.

فقد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إغلاق ميناء العريش البحري التابع لها، نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها الميناء من يوم الخميس الماضي حيث بلغت سرعة الرياح ٣٥ عقدة، مع ارتفاع أمواج البحر وإنعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، على أن تعود الحركة الملاحية فور تحسن الطقس غدًا الأحد.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن والتفريغ.

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