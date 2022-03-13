غرفة صناعة الحبوب: أسعار القمح بدأت في الانخفاض وستنعكس على سعر الدقيق والخبز

قال المهندس وليد دياب، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المطاحن لم تكن تملك مخزونا يكفيها من القمح بسبب توقعات بانخفاض أسعار الدقيق قبل الحرب، مطمئنًا المصريين إلى أن الدقيق متوفر في السوق، ولن ينتهى من الأسواق الآن.

وأوضح المهندس وليد دياب، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، أن جشع التجار وذعر المستهلكين هو أحد أسباب تفاقم أزمة الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار القمح بدأت في الانخفاض خلال آخر ثلاثة أيام، وهو ما سينعكس على أسعار الدقيق والخبز.

وطالب المهندس وليد دياب، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، بزيادة سعر توريد القمح المحلي الصنع لدول الخارج، مؤكدًا أن زيادة سعر توريد القمح المحلي سيساهم في حل أزمة الدقيق الحالية في مصر.