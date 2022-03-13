أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 13-3-2022

شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد، استقرارًا محلوظًا بعد حالة من التذبذب الأسبوع الماضي نتيجة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وعلى الصعيد العالمي مستوى منخفض حيث سجلت الأوقية 1993 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 581 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 747 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 872 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 996 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7026 جنيهًا.

وسجلت العقود الآجلة في نهاية التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء أمس عند مستوى 1993 دولارًا للأوقية، بعد ما شهد في بداية التعاملات انخفاضًا.